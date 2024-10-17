先拚物流戰！阿里、京東擴大布局 專家：限時免運只是香港電商大戰開端

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-17 12:21

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阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 與京東 (09618-HK)(JD-US) 在香港電商市場的激烈競爭正進一步升級，先是淘寶宣佈投入 10 億元在香港「滿 99 元限時包郵」，適用商品逾 10 億種，涵蓋全部輕小品項，京東近期也宣佈香港使用者可享自營滿 299 元免運送上門服務，涵蓋 3C、家電傢俱、服飾美妝等類商品，最快次日送達。

阿里與京東均稱這波包郵嘗試並非「淺嘗輒止」，是未來長期計畫一部分。專家認為，在香港本土零售額持續下滑半年之際，兩大電商巨頭卻突然加碼，或許是當地零售生態發生長遠變化的開始。

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對跨境電商從業者來說，香港一直是個充滿矛盾的地方。「人多、錢多、人口密度大」對應的跨境電商標籤就是「客戶多、購買力強、好配送」，加上香港地處大灣區，毗鄰深圳、中山、珠海幾大倉儲、物流中心，香港具備從 80 年代的購物天堂，進化為跨境電商天堂的一切條件。

但由於香港實體零售業極為發達，加上海關流程及人力成本，香港電商發展遠不如想像中繁榮。根據香港統計處數據，香港今年 7 月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔比僅 7.8%，今年前 7 月網上銷售佔比也只是在 6.4% 到 8.5% 之間浮動。

在香港求學的中國學生波比說：「相比於內地大學生喜歡網購，香港明顯網購更少，一個重要原因就是香港快遞速度實在太慢，而且很容易在轉運過程中丟件。」

糟糕的物流體驗，嚴重影響香港電商市場發展，也讓阿里和京東在香港相遇的第一戰打成了一場「物流戰」。

去年雙 11 前，京東快遞升級港澳快遞業務，實現最快四小時送達、送貨上門及夜間派送等服務。升級後效果立竿見影，今年京東「618」期間在港澳地區銷量年增 300%。

去年 11 月，淘寶香港站推出淘寶 Plus 服務，為指定商品提供滿額包郵至香港的服務。今年 8 月，淘寶將這項服務範圍擴大，在香港推出「大服飾包郵」，數千萬款淘寶商品可免運費至香港。

隨著兩家巨頭的香港物流戰愈演愈烈，不少跨境賣家反而佔到了便宜。以往，中小型跨境賣家「薄利多銷」的獲利模式，在香港根本行不通。

在免運推出前，小賣家最常用的快遞方式是集運。所謂集運，是指小商家們先統一將商品發往集運倉，出倉後安排不同車輛進行派送。

深圳賣家阿標說：「在淘寶、京東包郵補貼前，商品運往香港的郵寄成本相當高，一些客戶即便想網購小商品，也會對高昂運費望而卻步，加上因為物流速度慢，每一單成交時間拉的很長，銷量也上不去，導致生意很難做。包郵之後，很多原先嫌運費貴，怕麻煩的客戶都來諮詢下單，我們也更有錢賺了。」

若買家嫌運費貴，還可選擇到深圳羅湖、福田等口岸的代收處代收，然後從香港過關北上取快遞，但較費事。

無論是阿里、京東的宣傳口徑，還是後續跟進的一系列動作，均顯示免運費只是未來「香港電商大戰」的開端。

此外，與免運費政策一同更新的還有退貨政策，很多跨境商家都提到香港顧客除擔心網購收不到貨，還擔心網購退不了貨。淘寶本月推出兩項退貨服務，一個是本地退，只需把貨退至自提點，就能即時收到退款，另一個是跨境退貨，但只有大約 20% 到 30% 的商品可在香港本地退貨。

相較於淘寶往交易鏈下游的退貨發力，京東則選擇往交易上游的產業鏈砸錢。今年 618 期間，京東物流在香港啟動首個供應鏈產業基地。

儘管一個向上游，一個向下游發力，但淘寶和京東「包郵、砸錢、建廠」一系列大手筆操作目標卻很一致，也就是希望從香港市場找到增量。兩家電商目前都面臨增長乏力的困境。

目前，香港電商佔有率雖不高，但已入局的玩家不少，除本地電商 HKTVmall、YOHO 友和、士多 Ztore 外，還有亞馬遜跟 eBay 以及 Temu 和 TikTok shop 等新興跨境平台，競爭可謂激烈，