鉅亨速報 - Factset 最新調查：純正零件(GPC-US)EPS預估下修至9.2元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對純正零件(GPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.39元下修至9.2元，其中最高估值9.47元，最低估值8元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.47(9.47)
|10.72
|11.07
|最低值
|8(9.2)
|8
|9.01
|平均值
|8.78(9.35)
|9.35
|9.9
|中位數
|9.2(9.39)
|9.95
|9.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|235.25億
|245.79億
|255.73億
|最低值
|232.89億
|240.37億
|250.69億
|平均值
|234.21億
|243.64億
|253.74億
|中位數
|234.26億
|244.36億
|254.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.24
|-0.20
|6.23
|8.31
|9.33
|營業收入
|193.92億
|165.37億
|188.71億
|220.96億
|230.91億
詳細資訊請看美股內頁：
純正零件(GPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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