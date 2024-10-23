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鉅亨速報 - Factset 最新調查：純正零件(GPC-US)EPS預估下修至9.2元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 14:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對純正零件(GPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.39元下修至9.2元，其中最高估值9.47元，最低估值8元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.47(9.47)10.7211.07
最低值8(9.2)89.01
平均值8.78(9.35)9.359.9
中位數9.2(9.39)9.959.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值235.25億245.79億255.73億
最低值232.89億240.37億250.69億
平均值234.21億243.64億253.74億
中位數234.26億244.36億254.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.24-0.206.238.319.33
營業收入193.92億165.37億188.71億220.96億230.91億

詳細資訊請看美股內頁：
純正零件(GPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGPC

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