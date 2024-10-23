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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至3.84元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 16:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.84元，其中最高估值4.1元，最低估值3.1元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.1(4.1)4.535.045.73
最低值3.1(3.33)3.64.095.71
平均值3.7(3.87)4.184.725.72
中位數3.84(3.92)4.224.995.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值397.64億432.68億470.89億512.44億
最低值367.72億384.07億431.22億470.94億
平均值385.28億414.02億447.29億491.69億
中位數385.73億416.95億445.92億491.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.793.542.833.58
營業收入235.13億290.59億322.28億359.52億

詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBUX

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