鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪(MCO-US)EPS預估上修至11.96元，預估目標價為497.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對穆迪(MCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.73元上修至11.96元，其中最高估值12.14元，最低估值11.32元，預估目標價為497.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.14(12.23)
|14.26
|16.65
|18.4
|最低值
|11.32(11.32)
|12.2
|13.55
|15
|平均值
|11.85(11.71)
|13.14
|15.14
|16.71
|中位數
|11.96(11.73)
|13.2
|15.03
|16.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.16億
|76.36億
|82.40億
|91.75億
|最低值
|67.25億
|70.69億
|75.71億
|81.06億
|平均值
|69.02億
|74.08億
|81.00億
|87.21億
|中位數
|69.14億
|74.23億
|81.54億
|88.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.42
|9.39
|11.78
|7.44
|8.73
|營業收入
|48.29億
|53.71億
|62.18億
|54.68億
|59.16億
詳細資訊請看美股內頁：
穆迪(MCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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