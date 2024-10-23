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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪(MCO-US)EPS預估上修至11.96元，預估目標價為497.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對穆迪(MCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.73元上修至11.96元，其中最高估值12.14元，最低估值11.32元，預估目標價為497.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.14(12.23)14.2616.6518.4
最低值11.32(11.32)12.213.5515
平均值11.85(11.71)13.1415.1416.71
中位數11.96(11.73)13.215.0316.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值70.16億76.36億82.40億91.75億
最低值67.25億70.69億75.71億81.06億
平均值69.02億74.08億81.00億87.21億
中位數69.14億74.23億81.54億88.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.429.3911.787.448.73
營業收入48.29億53.71億62.18億54.68億59.16億

詳細資訊請看美股內頁：
穆迪(MCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMCO

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