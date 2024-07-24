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鉅亨速報 - Factset 最新調查：純正零件GPC-US的目標價調降至163元，幅度約3.37%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對純正零件(GPC-US)提出目標價估值：中位數由168.68元下修至163元，調降幅度3.37%。其中最高估值184元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予純正零件評價：積極樂觀6位、保持中立10位、保守悲觀0位。

純正零件今(24日)收盤價為137.21元。近5日股價下跌3.37%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股GPC市場預估目標價

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純正零件137.21-0.84%

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