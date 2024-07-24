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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：純正零件(GPC-US)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為163.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對純正零件(GPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.88元下修至9.67元，其中最高估值10.13元，最低估值9.3元，預估目標價為163.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.13(10.13)11.1611.76
最低值9.3(9.58)9.9510.7
平均值9.65(9.86)10.4811.11
中位數9.67(9.88)10.5211

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值238.72億250.03億264.32億
最低值234.28億243.66億252.66億
平均值236.57億247.22億258.00億
中位數236.43億247.40億258.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.24-0.206.238.319.33
營業收入193.92億165.37億188.71億220.96億230.91億

詳細資訊請看美股內頁：
純正零件(GPC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGPC

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