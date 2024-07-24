鉅亨速報 - Factset 最新調查：純正零件(GPC-US)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為163.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對純正零件(GPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.88元下修至9.67元，其中最高估值10.13元，最低估值9.3元，預估目標價為163.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.13(10.13)
|11.16
|11.76
|最低值
|9.3(9.58)
|9.95
|10.7
|平均值
|9.65(9.86)
|10.48
|11.11
|中位數
|9.67(9.88)
|10.52
|11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|238.72億
|250.03億
|264.32億
|最低值
|234.28億
|243.66億
|252.66億
|平均值
|236.57億
|247.22億
|258.00億
|中位數
|236.43億
|247.40億
|258.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.24
|-0.20
|6.23
|8.31
|9.33
|營業收入
|193.92億
|165.37億
|188.71億
|220.96億
|230.91億
詳細資訊請看美股內頁：
純正零件(GPC-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為257.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為37.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為45.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為135.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇