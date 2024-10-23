比爾蓋茲傳秘捐16億挺賀錦麗 稱「這次選舉不一樣」
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-23 16:00
億萬富翁翁比爾蓋茲 (Bill Gates) 傳捐款贈 5,000 萬美元 (約台幣 16 億) 支持美國總統候選人賀錦麗，對此消息，蓋茲沒有正面表態，但指出「這次選舉不一樣」。
根據《紐約時報》報導，蓋茲私下捐出 5,000 萬美元給支持賀錦麗的非營利組織「未來前進」（Future Forward）。這筆捐款可能顯示，蓋茲一向對政治捐款保持距離的策略出現重大改變。
《紐約時報》詢問蓋茲相關回應，他並未表態是否支持賀錦麗，強調自己和兩黨都是合作立場，不過他也指出「這次選舉不一樣」、「對美國人和世界上最脆弱的人具有前所未有的意義。」
蓋茲還表示，支持明確承諾改善醫療、減少貧困，及應對美國、全球氣候變遷的候選人。
報導引述消息人士稱，蓋茲今年在私人通話中向友人表達對共和黨及總統候選人川普再次當選的擔憂，但仍強調自己跨越黨派的立場。
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