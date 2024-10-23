比爾蓋茲傳秘捐16億挺賀錦麗 稱「這次選舉不一樣」

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-23 16:00

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億萬富翁翁比爾蓋茲 (Bill Gates) 傳捐款贈 5,000 萬美元 (約台幣 16 億) 支持美國總統候選人賀錦麗，對此消息，蓋茲沒有正面表態，但指出「這次選舉不一樣」。

根據《紐約時報》報導，蓋茲私下捐出 5,000 萬美元給支持賀錦麗的非營利組織「未來前進」（Future Forward）。這筆捐款可能顯示，蓋茲一向對政治捐款保持距離的策略出現重大改變。

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《紐約時報》詢問蓋茲相關回應，他並未表態是否支持賀錦麗，強調自己和兩黨都是合作立場，不過他也指出「這次選舉不一樣」、「對美國人和世界上最脆弱的人具有前所未有的意義。」

蓋茲還表示，支持明確承諾改善醫療、減少貧困，及應對美國、全球氣候變遷的候選人。