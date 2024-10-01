電感新兵三集瑞-KY10/2起競拍 競拍底價108元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-01 17:35
電感廠三集瑞 - KY (6862-TW) 配合上市前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股 6000 張，其中 4079 張採競價拍賣方式承銷，投標期間為 10 月 2 日至 4 日，競拍底價 108 元，預計 10 月 23 日掛牌上市。
三集瑞深耕電感元件領域 30 餘年，電感依製程工法均屬於繞線式，主要客戶涵蓋全球 PC 市場主要品牌商及代工廠，應用涵蓋了主機板、筆記型電腦、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等。
三集瑞今年以來受惠 AI 伺服器需求暢旺，帶動相關電感出貨暢旺，推升三集瑞上半年營收 10.25 億元、每股純益 6.09 元，公司預計，前三季營收就可望超過去年全年，法人則看好公司今年營收上看 20 億元、獲利則逾 1 股本。
三集瑞也持續布局新產品應用開發及生產線，其中，TLVR 模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，此外，公司蘇州廠及越南廠之新產線亦規劃於 2024 年底及 2025 年底陸續上線量產。
三集瑞 2021 年至 2023 年營收分別為 15.24 億元、13.24 億元、15.94 億元、每股純益分別為 8.08 元、8.26 元、9.02 元。
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