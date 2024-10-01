電感新兵三集瑞-KY10/2起競拍 競拍底價108元

三集瑞深耕電感元件領域 30 餘年，電感依製程工法均屬於繞線式，主要客戶涵蓋全球 PC 市場主要品牌商及代工廠，應用涵蓋了主機板、筆記型電腦、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等。

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三集瑞也持續布局新產品應用開發及生產線，其中，TLVR 模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，此外，公司蘇州廠及越南廠之新產線亦規劃於 2024 年底及 2025 年底陸續上線量產。