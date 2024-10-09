漲得比個股還兇！資金持續瘋搶 陸股ETF掀漲停潮 單日成交量是今年平均六倍

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-09 09:00

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中國股票型 ETF 成交金額周二 (8 日) 再創天量，隨著 A 股在節後首日放量大漲，資金也瘋狂湧入 ETF，全日成交額達人民幣 5000 億元，較上一個交易日增長 46%，更是今年 ETF 日均成交額的 6 倍。

《券商中國》報導，今年以來中國股票型 ETF 日均成交額僅人民幣 772.54 億元，周二一天成交金額是今年成交額平均值的 6 倍，其中易方達創業板 ETF 單日成交額高達 474.86 億元，超過 A 股中最高的寧德時代 382.58 億元的成交額，創國內 ETF 單日成交額紀錄，較上個交易日放量 2.27 倍。

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ETF 單日最高成交額超過 A 股公司單日最高成交額，足以見得 ETF 在此輪行情中備受資金青睞。華泰柏瑞滬深 300ETF 單日成交額高達 383.04 億元也超過寧德時代，華夏上證科創板 50ETF、華夏恆生互聯網科技業 ETF、華夏恆生科技 ETF、華泰柏瑞南方東英恆生科技 ETF 單日成交金額均超 200 億元。

此外，ETF 漲停潮持續湧現，近 400 檔 ETF 漲幅超過 10%，其中近 80 檔 20% 漲停。值得注意的是，資金過度追捧下，部分 ETF 漲幅過大，出現比基金份額凈值還要高的較高溢價。

由於創業板股票的漲跌幅上限為 20%，在此輪反彈行情中，創業板公司股價漲幅普遍高於其他類股，因此創業板寬基 ETF 成為資金買入的重要標的，易方達創業板 ETF、華安創業板 50ETF、景順長城創業板 50ETF、富國創業板 ETF、鵬華創業板 50ETF 成交金額均較前一個交易日放量超 2 倍。

ETF 投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產凈值的 90%，這種高部位運作的特徵也讓 ETF 具有較大的彈性。以創業板 ETF 為例，近 5 日最大漲幅高達 80%，跑贏大多數創業板龍頭股。另外，ETF 投資一籃子股票，風險分散，也為投資者節省了選股的時間成本。

目前，創業板 50 指數是利多政策發佈以來漲幅較高的寬基指數。華安基金總經理助理、指數與量化投資部總經理許之彥分析直指有兩大主因，一是創業板 50 指數匯聚創業板優勢領域的成長白馬，聚焦於科技成長屬性的龍頭企業。由於創業板 50ETF 前期跌深，估值處於歷史低位，當市場風險偏好顯著改善時，創業板 50ETF 具備高投資價值。

其次，創業板 50 指數佈局範圍還是新質生產力。指數聚焦於符合「三創四新」理念的企業，即那些具備創新、創造和創意能力，並且在新技術、新產業、新業態和新模式方面有所突破的公司。

值得注意的是，ETF 二級市場價格受到搶籌資金的衝擊，與基金份額參考凈值 (IOPV) 產生較大偏離，出現明顯溢價。周二，溢價幅度超過 2% 的 ETF 數量達到 263 檔，較前一個交易日繼續擴大。盤後估算數據顯示，BOCI 創業板 ETF、創科技 ETF、創大盤 ETF、科創 100ETF 增強、創業板 ETF 平安溢價率均超 10%。

ETF 明顯溢價也引起基金公司的重視，發佈 ETF 溢價風險公告，提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險，投資者如果盲目投資，可能遭受重大損失。

分析人士認為，ETF 溢價往往出現在市場比較亢奮的階段，資金為了搶佔先機，蜂擁而入推高 ETF 二級市場價格，使其明顯偏離基金份額參考凈值。這種現象歷史上常出現在資金非理性的搶籌碼階段，但不可持續，ETF 不可能出現長時間顯著的溢價狀態，後續套利資金的出現會抹平這種溢價。