鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為263.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.81元，其中最高估值5.36元，最低估值4.63元，預估目標價為263.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.36(5.36)
|8.52
|9.86
|9.56
|最低值
|4.63(2.49)
|6.2
|7.19
|8.6
|平均值
|4.85(4.8)
|6.89
|8.03
|9.01
|中位數
|4.81(4.9)
|6.58
|7.83
|8.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|377.04億
|419.28億
|470.37億
|518.12億
|最低值
|364.44億
|403.92億
|444.32億
|498.67億
|平均值
|368.38億
|408.93億
|458.64億
|511.74億
|中位數
|367.52億
|407.13億
|459.44億
|515.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.11
|4.96
|5.27
|2.05
|5.69
|營業收入
|308.39億
|311.65億
|329.09億
|324.45億
|337.38億
詳細資訊請看美股內頁：
思愛普 ADR(SAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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