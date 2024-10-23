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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為263.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 02:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.81元，其中最高估值5.36元，最低估值4.63元，預估目標價為263.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.36(5.36)8.529.869.56
最低值4.63(2.49)6.27.198.6
平均值4.85(4.8)6.898.039.01
中位數4.81(4.9)6.587.838.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值377.04億419.28億470.37億518.12億
最低值364.44億403.92億444.32億498.67億
平均值368.38億408.93億458.64億511.74億
中位數367.52億407.13億459.44億515.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.114.965.272.055.69
營業收入308.39億311.65億329.09億324.45億337.38億

詳細資訊請看美股內頁：
思愛普 ADR(SAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAP

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