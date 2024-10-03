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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估上修至4.95元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 02:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.87元上修至4.95元，其中最高估值5.34元，最低估值4.67元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.34(5.34)8.519.8611.36
最低值4.67(4.67)6.267.028.6
平均值4.92(4.9)6.928.229.5
中位數4.95(4.87)6.727.969.02

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值380.58億422.27億479.80億535.20億
最低值364.90億404.92億445.78億499.81億
平均值372.70億414.15億464.61億515.42億
中位數374.96億415.74億465.32億513.33億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.114.965.272.055.69
營業收入308.39億311.65億329.09億324.45億337.38億

詳細資訊請看美股內頁：
思愛普 ADR(SAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAP

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