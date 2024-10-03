鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估上修至4.95元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 02:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.87元上修至4.95元，其中最高估值5.34元，最低估值4.67元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.34(5.34)
|8.51
|9.86
|11.36
|最低值
|4.67(4.67)
|6.26
|7.02
|8.6
|平均值
|4.92(4.9)
|6.92
|8.22
|9.5
|中位數
|4.95(4.87)
|6.72
|7.96
|9.02
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|380.58億
|422.27億
|479.80億
|535.20億
|最低值
|364.90億
|404.92億
|445.78億
|499.81億
|平均值
|372.70億
|414.15億
|464.61億
|515.42億
|中位數
|374.96億
|415.74億
|465.32億
|513.33億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.11
|4.96
|5.27
|2.05
|5.69
|營業收入
|308.39億
|311.65億
|329.09億
|324.45億
|337.38億
詳細資訊請看美股內頁：
思愛普 ADR(SAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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