二代接班新布局 吳東亮次子吳昕豪接台新人壽副董

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 23:22

‌



台新金 (2887-TW) 今 (22) 日晚間再度公告重大高層人事異動，台新人壽副董事長經選任，由台新金董事長吳東亮次子、台新銀行董事吳昕豪接任，此人事案即起生效，若新新併最終送審過關，新光人壽將與台新人壽合併，屆時吳昕豪可望深度參與，接班之路再邁進一大步。

現年 37 歲的吳昕豪，為波士頓大學經濟學學士、日本早稻田大學企業管理碩士，自 2019 年進入台新金控，出任銀行、人壽等子公司董事，並接下台新金副總經理職務。

‌



2023 年 6 月吳東亮成立台新育樂公司，雖僅掛名董事，但許多事務都由吳昕豪打理。吳昕豪今天起新增台新人壽副董職務，將再進一步參與台新金控事業版圖。

台新金與新光金股臨會已經通過「新新併」，接下來將會送件金管會審查，根據初步規劃，台新為存續公司，新光將會下市，第一階段先啟動銀行、證券合併，第二階段預定 2026/1/1 進行壽險合併，新光人壽擬併進台新人壽後，再更名回新光人壽。

吳昕豪被安排進台新人壽歷練，未來若新新併闖關成功，將可在第一線直接參與壽險合併過程，並提前熟悉壽險子公司財務狀況及未來面臨的接軌問題。