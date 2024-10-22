電動車充電挑戰大，市場上有無最佳解方?

鉅亨網新聞中心 2024-10-22 16:00

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電動車的未來趨勢轉變

車輛不僅是一種交通工具，其實也展現了車主對於生活的方式，甚至是理財方面的種種選擇，對於價值型投資者而言，他們更在意的是 C/P 值，在考量品牌價值與市場地位之虞，短期的購置成本以及長期使用效益也同樣是關注焦點，現階段汽車市場處於多元融合階段，純燃油車、油電動力車以及純電動車各有擁護者，消費者考量的面向也不盡相同，而大家最想要的是擁有電動車的駕馭感受，但又想要擁有燃油車款的便利性，畢竟「時間即金錢」是許多人的生活宗旨，想要省去充電時間，卻又想要純電動車的操控感受，無需充電卻可實現 100% 純電駕馭的技術出現，成為了一個新趨勢。

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豪華 SUV 市場中的不同選擇

綜觀市場上的豪華中型休旅市場，Mercedes-Benz GLC、Volvo XC60、Lexus NX 都是銷售常勝軍，但論及車輛驅動方式、駕馭感受、便利性及性價比... 等各種特點，對於追求高效節能、無需充電，又想要擁有最純粹的電動車體驗的車主而言，「節省時間成本」變得至關重要。

以下是四款豪華 SUV 車款技術比較，涵蓋動力系統、安全表現與內裝配備，以及性價比角度：

理財投資者會考量車款的長期收益

對理財投資者而言，車輛選擇是一項長期投資。不用充電的電動車，不僅省去充電等待時間，還能節省能源與維護成本。不用充電的技術提升了駕駛便利性外，也降低了「時間成本」，這對於注重時間價值的投資者尤為重要。以 X-TRAIL e-POWER 而言，不到 1.9 噸的重量相當輕盈，前後雙馬達擁有 213 匹的綜效輸出，透過 e-4ORCE 電子四驅穩定系統讓車輛的穩定性提升許多，不論是一般道路行駛，或者是到山林輕度越野，充電設施往往有限，e-POWER 技術無需依賴充電，解決了許多駕駛者對於電動車的里程焦慮。

從理財角度看汽車購買與養護成本

e-POWER 技術無需依賴充電，解決了許多駕駛者對於電動車的里程焦慮。不需要充電，只需要將油箱加滿，車輛就擁有 962 公里的續航里程，這對於電動車來說是一個難以企及的成就，而如果你要以燃油效率來說，該車輛的油箱 55 公升，等同於每一公升可以行駛 17.5 公里，對於一輛中大型的休旅車來講，也是相當優異的成績表現，更不要說該引擎其實僅有 1.5 升的排氣量而已，在維護成本上也具有優勢，結合了電動車與燃油車款的優點於一身，擁有高性價比的售價，對於價值型投資者來說更加喜愛。

從長期看來，無需充電的技術可以降低製造電池的碳足跡，NISSAN e-POWER 的科技也包含了引擎在內，該引擎搭載了 VC-TURBO 可變壓縮比技術，而且引擎與傳動系統脫鉤，因此可以讓引擎在不同路況下，以最佳效率為電池充電，不僅可以讓油耗表現提升，同時也降低了碳排放量，因此車輛從生產端一直到行駛過程，都可以擁有低維護成本和環保效益，且也可有效降低車身重量。

許多人的理財目標就是希望長期下來可以看到資產逐步成長，買車就跟我們理財一樣，希望的是整體效益在長期有正向幫助，無需充電的技術可以降低製造電池的碳足跡，e-POWER 對於環保節能效益上更有幫助。

駕馭與理財並行