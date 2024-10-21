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遠傳響應東海大學微森林計畫 產學合作復育本土原生樹種

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-21 17:44

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遠傳響應東海大學微森林計畫，產學合作復育本土原生樹種。(圖：遠傳提供)

遠傳 (4904-TW) 積極落實生物多樣性保育，透過贊助東海大學「微森林計畫」，產學合作共同推動本土原生樹種復育。遠傳與同仁前進東海大學，種植數十種在地本土原生樹種，以實際行動打造校園微森林。 

遠傳表示，在東海大學師生的指導下，遠傳同仁種下烏桕、樟樹、楓香、黃連木、台灣石楠等數十種大肚山原生種植物，並進行樹冠層生態觀察，瞭解森林對於豐富生態的重要性。 


遠傳企業暨國際事業群副總高煥元表示，遠傳長期致力於生態永續行動，與東海大學推動「微森林計畫」，這不僅是成功的產學合作案例，更是對生態永續的長久承諾，未來雙方將攜手推動更多 ESG 轉型計畫，為地球和下一代打造豐富美好的生態環境。 

遠傳除了與東海大學合作復育原生樹種的 ESG 計劃，日前更共同簽署策略聯盟合作備忘錄 (MOU)，在「智慧校園」和「大數據校園」進行深度合作，透過遠傳資通訊核心專長、達成低碳營運，並以自身導入生成式 AI 等數位轉型經驗，驅動校園 ESG 轉型，邁向永續社會。 

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遠傳電信ESG產學合作

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