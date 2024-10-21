遠傳響應東海大學微森林計畫 產學合作復育本土原生樹種

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-21 17:44

‌



遠傳表示，在東海大學師生的指導下，遠傳同仁種下烏桕、樟樹、楓香、黃連木、台灣石楠等數十種大肚山原生種植物，並進行樹冠層生態觀察，瞭解森林對於豐富生態的重要性。

‌



遠傳企業暨國際事業群副總高煥元表示，遠傳長期致力於生態永續行動，與東海大學推動「微森林計畫」，這不僅是成功的產學合作案例，更是對生態永續的長久承諾，未來雙方將攜手推動更多 ESG 轉型計畫，為地球和下一代打造豐富美好的生態環境。