鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為12.77元
鉅亨網新聞中心 2024-10-19 04:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.63元，其中最高估值1.13元，最低估值-0.18元，預估目標價為12.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.13(1.52)
|1.53
|1.85
|最低值
|-0.18(-0.18)
|0.41
|0.95
|平均值
|0.58(0.71)
|1.16
|1.4
|中位數
|0.63(0.7)
|1.27
|1.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|86.64億
|93.46億
|98.89億
|105.07億
|最低值
|76.45億
|79.39億
|88.76億
|100.00億
|平均值
|80.49億
|87.86億
|95.76億
|102.59億
|中位數
|79.04億
|88.77億
|96.63億
|102.69億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為12.73元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為12.73元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為12.89元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為12.81元
下一篇