search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為12.77元

鉅亨網新聞中心 2024-10-19 04:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.63元，其中最高估值1.13元，最低估值-0.18元，預估目標價為12.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.13(1.52)1.531.85
最低值-0.18(-0.18)0.410.95
平均值0.58(0.71)1.161.4
中位數0.63(0.7)1.271.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值86.64億93.46億98.89億105.07億
最低值76.45億79.39億88.76億100.00億
平均值80.49億87.86億95.76億102.59億
中位數79.04億88.77億96.63億102.69億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

相關行情

台股首頁我要存股
Suzano S.A. - ADR9.821.03%

延伸閱讀


Empty