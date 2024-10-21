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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至79.48元，預估目標價為1830元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.74元上修至79.48元，其中最高估值82.51元，最低估值68.74元，預估目標價為1830元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值82.51(81.49)103.86120.48
最低值68.74(68.74)80.2101.28
平均值78.37(78.08)92.35107.65
中位數79.48(78.74)90.68104.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,413,00038,647,00044,719,000
最低值28,512,80032,674,74038,614,620
平均值29,756,73035,621,74040,551,830
中位數29,798,57035,172,00039,819,590

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS50.6558.733.3226.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,483,46327,099,13421,391,91717,291,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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