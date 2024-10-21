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〈台股開盤〉鴻海接棒點火、 IC設計助威 指數漲逾190點後走低

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-21 09:48

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〈台股開盤〉鴻海接力IC設計點火助威 早盤漲逾190點。(鉅亨網資料照)

台積電上周五大漲後、攻勢暫歇，由鴻海及 IC 設計、高價股扮演多頭先鋒，帶動加權指數今 (21) 日早盤一度漲逾 190 點、中小型股也同步反彈，今日大盤估量暫時來到 3300 億元，較上周五略減。

台積電 (2330-TW) 今日開盤小漲 5 元，以 1090 元開出，早盤暫時在平盤上狹幅震盪。鴻海 (2317-TW) 將發行 7 億美元可轉債，轉換價 300 元，相比 17 日收盤價，溢價達 43%，早盤股價漲逾 2%，聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW) 等均漲逾 1.5%。


IC 設計族群今日表現強勢，指標股如祥碩 (5269-TW) 大漲逾 7%、矽力 *-KY(6415-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 漲逾半根停板、創意 (3443-TW)、達發 (6526-TW) 漲逾 3%。

除了 IC 設計股外，高價股也全面上攻，嘉澤 (3533-TW) 漲 4%、旭隼 (6409-TW)、緯穎 (6669-TW)、川湖 (2059-TW) 等漲 2%，大立光 (3008-TW) 上周五大跌後，今日也展開反彈，小漲逾 1%。

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台積電鴻海聯發科IC設計高價股台股開盤

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集中市場加權指數23592.850.45%
台積電10900.46%
川湖11052.31%
緯穎19752.07%
旭隼20702.99%
嘉澤17304.85%
達發6645.40%
創意12403.33%
世芯-KY19604.26%
矽力-KY5385.91%
祥碩16106.98%
華碩5990.50%
廣達310.51.14%
聯發科13402.68%
鴻海2111.69%
大立光23551.29%

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加權指數法興(售) 槓桿6.57

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