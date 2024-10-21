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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至43.97元，預估目標價為657元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由43.64元上修至43.97元，其中最高估值50.35元，最低估值36.34元，預估目標價為657元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值50.35(50.35)52.3861.74
最低值36.34(36.34)38.541.93
平均值43.37(43.29)44.4851.07
中位數43.97(43.64)43.8149.15

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值604,230,000767,983,370898,893,640
最低值549,470,750587,736,110626,517,030
平均值580,775,160655,775,690738,202,250
中位數585,905,000651,449,500717,892,950

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS21.4419.7859.9835.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		482,314,429537,191,932535,238,735412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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