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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.79元，預估目標價為365元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 12:13


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中砂(1560-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.88元下修至7.79元，其中最高估值8.73元，最低估值6.86元，預估目標價為365元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.73(8.73)12.3115.97
最低值6.86(6.86)6.7215.97
平均值7.74(7.78)10.215.97
中位數7.79(7.88)10.3315.97

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值7,473,0008,632,00010,065,000
最低值6,860,0007,203,00010,065,000
平均值7,064,8608,098,71010,065,000
中位數7,039,0008,269,00010,065,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.918.714.783.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,380,9046,907,6196,027,8385,156,550

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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