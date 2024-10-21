鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.79元，預估目標價為365元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 12:13
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中砂(1560-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.88元下修至7.79元，其中最高估值8.73元，最低估值6.86元，預估目標價為365元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.73(8.73)
|12.31
|15.97
|最低值
|6.86(6.86)
|6.72
|15.97
|平均值
|7.74(7.78)
|10.2
|15.97
|中位數
|7.79(7.88)
|10.33
|15.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,473,000
|8,632,000
|10,065,000
|最低值
|6,860,000
|7,203,000
|10,065,000
|平均值
|7,064,860
|8,098,710
|10,065,000
|中位數
|7,039,000
|8,269,000
|10,065,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.91
|8.71
|4.78
|3.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,380,904
|6,907,619
|6,027,838
|5,156,550
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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