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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至8.78元，預估目標價為257元

鉅亨網新聞中心 2024-10-19 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.61元上修至8.78元，其中最高估值9.66元，最低估值7.46元，預估目標價為257元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.66(9.66)12.7514.56
最低值7.46(7.46)9.2811.76
平均值8.73(8.7)11.4413.3
中位數8.78(8.61)11.4913.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值34,977,00038,976,00041,105,000
最低值30,095,52032,419,19036,171,000
平均值32,097,09035,702,92037,995,760
中位數32,050,00035,602,00037,022,010

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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