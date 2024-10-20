華邦電Q4營運步淡季 總座：明年營運會優於今年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-20 13:12

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華邦電 (2344-TW) 周六 (19 日) 舉辦「2024 年零碳家庭日」，展望後市，董事長焦佑鈞表示，現階段已恢復過往淡旺季模式，第四季通常是淡季。總經理陳沛銘補充，明年隨著 AI PC 陸續問世，加上今年 Wi-Fi 7 遞延的網通需求發酵，明年營運應該會再優於今年。

細分各應用，陳沛銘坦言，汽車需求沒有很好，車用市場可能還需要一段時間調整，且中國車廠將市場價格殺得很慘烈，至於消費性領域需求，則看好 AI PC 在商用市場的成長，預期明年將帶來顯著需求，帶動公司 NOR Flash 業務增長。

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產能方面，華邦電高雄廠月產能約 1.5 萬片，目前產能滿載，台中廠本季調整產能，目前稼動率約 8 成左右。

針對台灣綠電不足疑慮，焦佑鈞認為，半導體廠在使用綠電遭遇最大的困難是餘電問題，應許可廠商轉售餘電，應避免台灣資源浪費，期望政府未來在電力政策方面可以更周延。

華邦電今年以「綠活森呼吸，永續總動員」為主題，吸引超過 7000 位來自全台的華邦員工及家屬參加。這是華邦電子連續第三年推動零碳家庭日，旨在結合環保理念與家庭互動，透過一系列綠色活動，讓員工及其家人一同體驗並實踐永續生活方式。

為響應「零碳」概念，華邦電今年再次安排專車接送各地員工，減少碳排放，並透過自購碳權抵銷活動全程的碳足跡。同時，活動採用電子遊園券，降低紙張使用，並發放不鏽鋼餐具作為報到禮，進一步鼓勵員工在生活中實踐環保理念。華邦電子希望藉由這些實際行動，推動員工及其家人共同參與永續發展，並傳遞綠色生活的理念。

此外，華邦電自 2021 年起積極推動國內造林與保育計畫，響應「綠活森呼吸」的理念。公司不僅在自有的高雄廠區進行植樹造林，還與農業部林保署及財政部國產署合作，於嘉義、台南、宜蘭等地的國有林地進行造林保育，累計面積超過 25 公頃，計劃種植超過 4 萬棵樹木，持續推動以自然為本的永續發展策略。