華新參與華邦電現增案 總認購金額不超過30億
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 17:08
華新 (1605-TW) 今 (2) 日召開董事會，決議通過參與華邦電子 (2344-TW) 現金增資。華新指出，目前華新持有華邦電 21.99% 的股份，基於 AI 帶來的半導體產業發展前景，同時配合長期投資規劃，將以每股 21 元、總認購金額不超過 30 億元參與華邦電現增案。
此外，華新也於今日公告第二季財報，第二季營收 483 億元，季增 19%，年減 2%；毛利率 8.6%，季增 2 個百分點，年增 1.4 個百分點；營益率 3.6%，季增 2.4 個百分點，年增 0.5 個百分點；稅後純益 22 億元，季增 1.58 倍，年增 1.2 倍，每股純益 0.55 元。
華新累計今年上半年營收 888.63 億元，年減 11.3%；毛利率 7.7%，年減 0.6 個百分點；營益率 2.5%，年減 1.9 個百分點；稅後純益 31.17 億元，年對年持平，每股純益 0.77 元。
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