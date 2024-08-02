華新參與華邦電現增案 總認購金額不超過30億

華新 (1605-TW) 今 (2) 日召開董事會，決議通過參與華邦電子 (2344-TW) 現金增資。華新指出，目前華新持有華邦電 21.99% 的股份，基於 AI 帶來的半導體產業發展前景，同時配合長期投資規劃，將以每股 21 元、總認購金額不超過 30 億元參與華邦電現增案。