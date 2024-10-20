投資有「星」法！台灣人壽網投利變型年金險 天秤座登百萬大戶榜首

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-20 10:50

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投資「星」法大公開！中信金子公司台灣人壽網投利變型年金險，2024 年上半年銷售金額稱霸業界奪得冠軍，特別的是利變型年金險百萬大戶，前四名保戶風向星座全上榜，其中，天秤座登上榜首；個性積極冒險的牡羊座則偏愛變額年金保險，十二星座各有喜好的煉金「星」法。

因應通膨時代，台灣人壽提醒民眾建立分散風險意識，推薦年金險做為理財工具，台灣人壽網路投保年金險分為「利變型年金險」和「變額年金保險」，主流商品「利變型年金險」最大特色為宣告利率隨著市場浮動，且以「複利」方式計算，著重利滾利效果，較能抵抗通膨。

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「變額年金保險」適合資金有限又想參與市場的小資族，每月最低僅需 1000 元，即可自行選擇投資標的，採定期定額投入分散進場時間點，降低市場波動風險，適合懶人投資。

進一步分析保戶屬性，鍾愛「利變型年金險」的族群，多為平均年收 150 萬且薪資收入穩定、喜歡自主定期投保、投保頻率每年至少一次，是追求穩健、想存一桶金的客群。

從星座分析投資喜好，「利變型年金險」百萬大戶第一名為天秤座 (15.2%)，符合天秤喜好獲利與風險平衡的特質，水瓶 (12.7%)、雙子 (11.4%) 分居二、四名，喜歡創新打破常規的風向星座，在理財投資卻相對理性務實。而「變額年金保險」最受牡羊座 (13%) 喜愛，滿足牡羊座喜好積極的理財策略。