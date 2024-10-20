高通全面停產Windows開發者套件 衝擊WoA陣營士氣

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-20 13:08

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高通 (QCOM-US) 近日傳出停產 Windows 驍龍 X Elite 開發者套件，原因是該產品並未達成其一貫的高標準，並承諾將退款給所有已購客戶；此次事件被外界解讀為高通進軍 PC 市場的再次失利，恐打擊 WoA 陣營士氣，也為日前剛成軍的 x86 生態系捎來好消息。

業界指出，高通自推出驍龍 X Elite 晶片後，獲得眾多筆電品牌業者採用，搭載該晶片的筆電更是微軟首款認證的 AI 筆電，也讓高通瞄準 PC 市場，進一步推出 Windows 版驍龍 X Elite 開發者套件 (Snapdragon Dev Kit for Windows)，對標蘋果 (AAPL-US) 的 Mac Mini，不料 6 月中旬才上市，10 月中旬就宣布停產。

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業界認為，高通 Windows 版驍龍 X Elite 開發者套件除了面臨效能不足、散熱疑慮，與 x86 生態系相比下，仍長期缺乏軟體支援，是過去高通進軍 PC 市場的一大問題，也是終端消費者選擇時的關鍵，此次停產該產品也凸顯過去問題並未獲得解決。

尤其 x86 生態系今年也來勢洶洶，英特爾 (INTC-US) 此次針對 AI 筆電與 AI PC 推出的 Lunar Lake 與 Arrow Lake，小晶片中的模塊全採用台積電製程打造，效能獲市場肯定，加上在微軟長期支援下，Wintel 陣營似有捲土重來的意味。

此外，英特爾本周更與競爭對手超微 (AMD-US) 共同宣布成立 x86 生態系諮詢小組，並找來眾多夥伴，以對抗快速崛起的 Arm 架構，業界也普遍看好，雙方合作將有助作業系統整合、技術規格加速統一，包括 PCIe、USB 等。