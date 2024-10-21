未獲批准！特斯拉FSD登「陸」又卡關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-21 10:30

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中國將為特斯拉 (TSLA-US) FSD（全自動駕駛系統）開綠燈的傳聞不斷，但中國媒體引述消息人士報導，中國政府支持特斯拉在遵循現有法律法規的前提下，先行先試部分 FSD 功能，但 FSD 入華尚未得到監管部門批准，相關評估工作還在進行中。

特斯拉 FSD 將入華的傳聞不斷，但也僅「只聞樓梯響」，去年年中，有消息指出特斯拉 FSD 將於 2023 年末登入中國，實際未獲放行；今年 9 月 5 日，特斯拉在社群媒體 X 平台上發文稱，預計 2025 年第一季在中國和歐洲推出全 FSD 系統，但直到目前仍未有確切消息。

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一方面，特斯拉的 FSD 系統安全性始終受到市場質疑，此外，智慧駕駛部分技術涉及國家安全，任何國家對引進 FSD 都相對謹慎，目前中國已出現藉智駕之名行危害國家安全的行為。

中國國家安全部微信公眾號 16 日發文稱，某境外企業 A 公司透過與我國具有測繪資質的 B 公司合作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在中國內非法開展地理資訊測繪活動。