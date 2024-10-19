實際收益縮水？分析師薦這8檔年收益4%以上高息股

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-19 14:37

‌



在今年美股和美債市場許多高息領域反彈之後，對於以收入為導向的投資者來說，這是一個休息期。

2024 年公用事業、銀行和能源管道等高息股上漲約 30%，而許多房地產投資信託（REIT）也顯示出雙位數的回報。然而，儘管這些領域的股價上漲，其股息收益率通常低於 3%，意味實際的收益回報卻減少。在這樣的市場環境中，投資者需要尋找新的收益來源。

‌



美債市場現狀

在債券市場方面，企業債券的收益率與無風險國債的利差達到多年的最低點，顯示出「市場風險緊縮」，即投資人對風險的容忍度提高，對企業債券的風險評估變得更加樂觀，願意以較低的殖利率投資於這些資產。

雖然現金類資產（如國庫券）的殖利率仍超過 4%，但隨著美聯準會 (Fed) 預計將放鬆貨幣政策，這一利率可能會下降。

股票作為收益替代品

公司 名稱 業務類型 當前股價 收益率 其他資訊 Pfizer 製藥公司 約 30 美元 5.7% 銷售因 COVID 疫苗和 Paxlovid 下降，股價便宜，交易於 2024 年預測盈利的 11 倍，Activist 投資者 Starboard Value 持股，派息被認為 “完全安全”。 Verizon 通信公司 約 44 美元 >6% 無線市場穩定，股息每年有小幅增加，預計盈利將回升，股價被低估。 United Parcel Service (UPS) 物流公司 約 136 美元 4.8% 股價因收入和利潤不及預期下跌 15%，但預計明年盈利增長 15%，自由現金流足以支付年均 54 億美元的股息。 Chevron 能源公司 約 148 美元 4.4% 25 年來每年增加股息，面臨收購 Hess 的爭議，預計未來自由現金流將實現雙位數增長，並進行每年約 5% 的股票回購。 CVS Health 醫療保健公司 約 58.50 美元 4.5% 股價因 CEO 更換和下調盈利預期而下跌，存在企業重組的可能性，Activist 投資者 Glenview Capital 認為問題可解決。 Kraft Heinz 消費品公司 約 36 美元 4.5% 股息安全，支付比率約 50%，股價交易於 2024 年預測盈利的 11 倍，巴菲特持有超過 25% 的股份。 T. Rowe Price Group 資產管理公司 約 111 美元 4.5% 管理資產超過 4530 億美元，預計 2025 年流入將轉正，股價交易於 2024 年預測盈利的 12 倍。 Sirius XM Holdings 衛星廣播公司 約 27 美元 4% 股價下跌 50%，面臨訂閱用戶流失的擔憂，但交易於 2025 年預測盈利的九倍，分析師認為未來有更大派息潛力。

其他考量

投資者還應注意，儘管這些股票提供可觀的股息收益，但市場仍存在不確定性。例如，輝瑞面臨新冠疫苗銷售下滑和專利到期的挑戰，而雪佛龍的收購計畫則受到市場不確定性的影響。因此，投資者在做出決策時應謹慎考量。