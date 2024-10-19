實際收益縮水？分析師薦這8檔年收益4%以上高息股
鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-19 14:37
在今年美股和美債市場許多高息領域反彈之後，對於以收入為導向的投資者來說，這是一個休息期。
2024 年公用事業、銀行和能源管道等高息股上漲約 30%，而許多房地產投資信託（REIT）也顯示出雙位數的回報。然而，儘管這些領域的股價上漲，其股息收益率通常低於 3%，意味實際的收益回報卻減少。在這樣的市場環境中，投資者需要尋找新的收益來源。
美債市場現狀
在債券市場方面，企業債券的收益率與無風險國債的利差達到多年的最低點，顯示出「市場風險緊縮」，即投資人對風險的容忍度提高，對企業債券的風險評估變得更加樂觀，願意以較低的殖利率投資於這些資產。
雖然現金類資產（如國庫券）的殖利率仍超過 4%，但隨著美聯準會 (Fed) 預計將放鬆貨幣政策，這一利率可能會下降。
股票作為收益替代品
對於追求孳息的投資者，股票仍然是最佳選擇，因為其結合了股息、增值潛力和稅收優惠。根據哥倫比亞靈活資本收益基金的負責人大衛 · 金（David King）的建議，應選擇那些股息收益率高於公司 10 年期債券殖利率的股票，這顯示出公司的財務穩健性。
股息收益率高於公司 10 年期債券殖利率的股票：
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公司
名稱
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業務類型
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當前股價
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收益率
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其他資訊
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Pfizer
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製藥公司
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約 30 美元
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5.7%
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銷售因 COVID 疫苗和 Paxlovid 下降，股價便宜，交易於 2024 年預測盈利的 11 倍，Activist 投資者 Starboard Value 持股，派息被認為 “完全安全”。
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Verizon
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通信公司
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約 44 美元
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>6%
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無線市場穩定，股息每年有小幅增加，預計盈利將回升，股價被低估。
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United Parcel Service (UPS)
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物流公司
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約 136 美元
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4.8%
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股價因收入和利潤不及預期下跌 15%，但預計明年盈利增長 15%，自由現金流足以支付年均 54 億美元的股息。
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Chevron
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能源公司
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約 148 美元
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4.4%
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25 年來每年增加股息，面臨收購 Hess 的爭議，預計未來自由現金流將實現雙位數增長，並進行每年約 5% 的股票回購。
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CVS Health
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醫療保健公司
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約 58.50 美元
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4.5%
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股價因 CEO 更換和下調盈利預期而下跌，存在企業重組的可能性，Activist 投資者 Glenview Capital 認為問題可解決。
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Kraft Heinz
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消費品公司
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約 36 美元
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4.5%
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股息安全，支付比率約 50%，股價交易於 2024 年預測盈利的 11 倍，巴菲特持有超過 25% 的股份。
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T. Rowe Price Group
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資產管理公司
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約 111 美元
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4.5%
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管理資產超過 4530 億美元，預計 2025 年流入將轉正，股價交易於 2024 年預測盈利的 12 倍。
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Sirius XM Holdings
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衛星廣播公司
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約 27 美元
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4%
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股價下跌 50%，面臨訂閱用戶流失的擔憂，但交易於 2025 年預測盈利的九倍，分析師認為未來有更大派息潛力。
其他考量
投資者還應注意，儘管這些股票提供可觀的股息收益，但市場仍存在不確定性。例如，輝瑞面臨新冠疫苗銷售下滑和專利到期的挑戰，而雪佛龍的收購計畫則受到市場不確定性的影響。因此，投資者在做出決策時應謹慎考量。
總體而言，隨著傳統高息資產的吸引力減弱，尋找具有增長潛力和穩定股息的股票將成為投資者的關鍵策略。
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