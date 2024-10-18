搖擺州偏向川普 勝選希望上升 激勵川普交易重啟 與上回有何不同？

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-10-18 10:30

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近期，川普在全國民調中依然落後於賀錦麗，但在關鍵搖擺州的支持率卻顯著上升。據 270toWin 網站數據顯示，截至 10 月 15 日，川普在 7 個搖擺州中已在 6 個州取得領先。如果這一趨勢持續，川普有望獲得超過 300 張選票，輕鬆取勝。

此外，10 月中旬以來，博彩市場對川普當選的押注顯著增加。根據 Polymarket 的數據，川普當選的概率從 10 月 5 日的 49.8% 上升至 10 月 16 日的 57.7%。這一變化顯示出公眾對川普當選的信心正在迅速增強。

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(以下摘自中國首席經濟學家論壇理事、平安證券首席經濟學家鐘正生觀點)

川普支持率上升的原因分析

1. 中東局勢升級：選民對民主黨支持以色列並增加軍費開支的不滿情緒上升。自 9 月下旬以來，黎以衝突及中東局勢的緊張加劇，使得賀錦麗的競選前景受到影響。布朗大學的數據顯示，2024 財年，美國對以色列的軍事援助高達 179 億美元，創下歷史新高。

2. 美國颶風衝擊搖擺州：颶風「海倫妮」在 9 月下旬襲擊了佐治亞和北卡羅來納州，造成超過 200 人死亡。川普團隊利用這一機會，批評拜登 - 賀錦麗政府的應對措施，進一步增強了其在搖擺州的支持。

3. 賀錦麗表現不佳：在近期的電視訪談中，賀錦麗被指在移民和中東等關鍵問題上缺乏明確立場，導致選民對其信任度下降。

4. 通膨擔憂上升：隨著美國碼頭工人罷工、薪資增速反彈和油價回升，公眾對通膨的擔憂加劇。川普被認為能更好的管理通膨，根據 Ipsos 的數據，川普在經濟問題上領先賀錦麗 5 個百分點，尤其在「生活成本」這一選民最關注的議題上，川普更是領先 7 個百分點。

「川普交易」的重啟與市場反應

今年 6-7 月的「川普交易」主要表現為美股科技股的調整，而近期的市場反應則有所不同。以下是近期「川普交易」的新變化：

1. 美股風格相對平衡：科技股的回調幅度減小，能源股表現較弱。儘管「川普交易」仍然利好地產和金融股，但近期油價的回落對能源股造成了壓力。

2. 美債利率未見上升，黃金走勢偏強：雖然「川普交易」本應對美債利率有上行支撐，但近期油價下行使得美債通膨預期從高位回落，黃金在地緣風險較高的情況下保持偏強。

3. 美元指數走強，人民幣貶值幅度較大：10 月 14-16 日，美元兌人民幣匯率上漲 0.67%，大於美元指數漲幅的 0.58%。川普團隊明確了「強美元」的立場，並警告加徵關稅，對人民幣造成了壓力。

未來展望與風險提示

儘管川普在關鍵搖擺州的支持率有所上升，但選情依然膠著，未來的不確定性仍然存在。分析人士指出，美國大選只是影響經濟和資產的一個變數，未來還需關注美國經濟「軟著陸」的前景、美聯準會 (Fed) 的降息路徑以及國際地緣局勢等因素。

風險提示：

美國經濟可能超預期下行，通膨可能超預期上行，Fed 降息節奏不確定，全球地緣風險可能超預期上升。

總之，隨著川普當選預期的升溫，資本市場的反應愈加明顯，投資者需密切關注未來的選情發展及其對經濟的潛在影響。