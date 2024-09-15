歷史經驗：近8年中秋後首日紅盤機率近9成 鎖定強勢高息股CP值高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-15 10:20

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台股陷入盤整，9 月以來跌多漲少，要如何挺過這波震盪，野村投信建議投資人保持中長期視角存股，台股第四季往往是股價傳統旺季，趁著中秋節前盤勢震盪，逢低買進建立部位，兼顧股價動能的高息股是不錯的投資選擇，目前非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力。根據統計，自 2016 年以來台股中秋節向上變盤機率大，以加權指數為例，中秋節後第一交易日上漲機率達 88%。

美國 8 月份多項數據不如預期，市場對經濟衰退的擔憂，市場對聯準會降息預期大幅上升，加上第一次美國總統大選辯論會剛舉行，雙方互有攻防、勝負難分，美股近期波動劇烈，標普 500 和納斯達克指數創下近期最大單週跌幅，台股與美股連動密切，往往也受波及。

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觀察此波台股自 8 月修正以來，高股息 ETF 表現相對抗跌。野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，所謂的「中秋變盤說」往往因中秋連假期間反映國際突發事件，加上 5 至 8 月除權息旺季後，短期間股市交易可能相對清淡，造成短期盤面震盪，但台股長期向上，對於想進場或加碼的投資人來說，反而是分批逢低布局的好機會，因為股市走勢最終仍將回歸企業獲利與成長性的基本面。

但漢遠建議，現下可聚焦高股息題材、同時股價具備正向趨勢動能之標的，例如「臺灣趨勢動能高股息指數」即是同時採用動能與股利雙指標，找出股價具備「正向趨勢動能」的「高息」股票，因此從過去統計來看，利用中秋節前盤勢較為清淡時布局，短中長期表現不俗，尤其拉長至一年正報酬機率與平均表現更添上漲潛力。

00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 經理人林怡君表示，根據統計，自 2016 年以來台股中秋節向上變盤機率大，以加權指數為例，中秋節後第一交易日上漲機率達 88%。若在中秋節前最後交易日進場起算並持有一段時間，加權指數 60、120 與 240 個交易日 (即約 3 個月、6 個月與 1 年) 的平均報酬率分別達 4.2%、8.1% 與 15.5%，正報酬機率落在 75% 至 88%；若觀察人氣匯聚的高股息題材，以臺灣高股息指數為例，上述期間平均表現分別為 3.2%、7.9% 與 14.3%，正報酬機率約為 86% 至 88%，表現亦不俗。然而，若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，上述期間平均報酬率則分別為 3.8%、11.1% 與 23.1%，顯示「臺灣趨勢動能高股息指數」表現不但普遍優於大盤與一般高息股指數，在正報酬機率亦來到 88% 至 100%，勝率也有所提升。

展望未來，但漢遠指出，隨著通膨放緩、美聯準會降息時程愈趨接近，全球資金動能有望回升，企業獲利展望維持穩健的前提未變，在消息與籌碼面整理後台股仍具表現空間，尤其在指數短期強彈後，資金輪動各類題材的情況料將更為明顯，不妨留意一些電子權值股之外的機會。