英飛凌加強與供應商合作 頒發綠色環保獎給三業者

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-18 17:34

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英飛凌為進一步減少整個供應鏈的二氧化碳排放量，正在深化與供應商合作，透過舉辦首屆供應商永續發展峰會，促進合作並激勵和協助供應商加快低碳化進程，此次線上活動彙集了約 100 家半導體行業的領先供應商，並頒發「綠色環保獎」給予應用材料、勝高 (Sumco) 和 iwis 公司。

英飛凌董事會成員暨數位與永續長 Elke Reichart 表示，為了實現英飛凌的遠大目標，公司需要供應商的支援。英飛凌碳排放足跡的絕大部分都是範疇 3 的排放，尤其是從供應商處採購的材料，因此非常期待與供應商攜手合作，一起更好地推進和落實低碳化戰略。

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與供應商的協同合作是英飛凌整體永續發展戰略的重要組成，公司在實現 2030 年氣候中和的目標方面已取得重大進展，自 2019 年以來，英飛凌的二氧化碳排放量 (範疇 1 和範疇 2) 減少了一半，同時間的企業營收翻了一倍。

2023 年 12 月，英飛凌又承諾制定涵蓋供應鏈 (範疇 3) 的科學碳目標。英飛凌採購團隊正積極協助 100 多家供應商制定科學碳目標並落實適當的減排措施。

此次供應商永續發展峰會為英飛凌提供了一個平台，介紹從自身氣候策略和經歷中收穫的經驗，並促進供應商互相交流最佳實踐。例如，英飛凌電力採購團隊的專家介紹他們到 2025 年實現 100% 使用再生能源電力的實踐經驗，兩家供應商介紹了各自在制定有效科學碳目標方面的經驗。

英飛凌負責人和來自 CDP(前身為碳披露專案) 的專家在專題討論會上深入探討這一主題，為與會者提供了更多實用建議。

英飛凌「綠色環保獎」旨在表彰過去一年在環保工作和成就方面表現突出的供應商。應用材料公司 (AMAT-US) 因其積極的氣候策略 (包括 1.5°C 科學碳目標和該公司創新的 Xchange 計畫) 而獲得「最佳表現獎」。

根據該公司的 Xchange 計畫，英飛凌正透過與其直接合作，提高資源利用效率和減少排放。該計畫實現了複雜半導體設備備件的回收和翻新，在迴圈經濟的基礎上為雙方帶來了環境和商業效益。

「最佳進步獎」得主勝高株式會社 (Sumco Corporation) 過去一年在環境永續發展方面取得了顯著進步。這家總部位於日本的公司是第一家公開承諾制定科學碳目標的矽晶圓供應商。在經過公司最高領導層的討論後，勝高快速採取行動，加快落實了現有的碳減排目標，並提高了再生能源電力的採購比例。