鼓勵「幸福企業」！勞部補助企業新建托兒設施提高至500萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 15:18

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勞動部為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業增加設置員工子女托嬰中心、幼兒園等托兒設施，今（18）日宣布提高雇主新興建托兒設施之經費補助額度上限，從新臺幣 300 萬元提高至 500 萬元。

勞動部說明，為鼓勵企業建立友善育兒職場環境，勞動部依據《性別平等工作法》第 23 條規定，訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，提供企業辦理托兒設施及措施經費補助，每年分二期受理申請。

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該補助辦法原規定企業新興建托兒設施，最高補助新臺幣 300 萬元，為擴大鼓勵企業附設托兒設施，並衡酌當前物價水準、企業興建托兒設施之實務經費需求，包括購置遊樂設備、廚衛設備、衛生保健設備、安全設備、教保設備等，爰將企業新興建托兒設施最高補助金額提高至 500 萬元，設置後如有設備改善或更新，每年最高補助 50 萬元。

勞動部進一步說明，為協助企業設置托兒設施或措施及申請經費補助，113 年 11 月 15 日 (高雄市) 及 11 月 29 日 (臺南市) 將辦理 2 場說明會，邀請企業分享辦理經驗、實地觀摩企業辦理情形；對於有意願設置托兒設施之企業，並提供免費專家入場諮詢輔導，協助企業規劃設置，歡迎企業多加運用。有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https://childcare.mol.gov.tw）查詢。