勞動部反對UberEats併購foodpanda發函公平會 要求先回應工會4大訴求

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-16 17:27

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勞動部長何佩珊今 (16) 日上午列席立法院社福衛環委員會進行業務報告，席間朝野多名立委針對 foodpanda、Uber Eats 併購案進行質詢。何佩珊表示，已正式發函給公平會表達反對意見。勞動部並於函文中明確表達，公平會應要求平台業者就外送員權益有關的「停權要透明」、「報酬有保障」、「定型化契約」及「全時段保險」4 項訴求盡速達成共識。

上午國民黨立委王鴻薇、羅廷瑋詢問何佩珊對於併購案的看法，何佩珊表示，她個人不支持併購案，且勞動部已正式發函給公平會表達反對意見，也要求公平會討論前，要通知勞動部。

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勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，外送產業工會因外送平台併購案，提出 7 大訴求，包含停權機制要透明、確保外送員的工作權，以及報酬也要有公開明確的計算方式等，前提是 2 大平台業者先與工會就 7 大訴求凝聚共識，故在雙方未達成共識前，勞動部反對併購案。

據悉，勞動部於函文建議公平會，應要求外送平台業者與外送工會就外送員權益有關的 4 項與外送員勞動權益相關訴求，包括「停權要透明」、「報酬有保障」、「定型化契約」及「全時段保險」，盡速達成共識，並將雙方共識納入審查結合案的必要文件之一；若雙方無法就工會所提 4 項訴求達成共識，不宜進入審查程序。

其次，應要求外送平台業者提出結合案影響外送員勞動權益事項的具體說明及處理方案，包括「Foodpanda」外送員是否移轉至「Uber Eats」、外送員所獲運費能否維持等重要事項，並應承諾會與外送工會進行協商。