經長拋赴菲設電廠議題 電電公會李詩欽：產業更重視「儲電」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-17 18:53

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針對經濟部長郭智輝近日拋出赴菲律賓設電廠將綠電運回台灣的議題，對此，電電公會理事長李詩欽今 (17) 日表示，不便評論，但站在電電公會的立場，產業更重視的是「儲電」。

李詩欽表示，台灣土地面積小，發展綠電肯定會遭遇很多瓶頸，會有不同意見，但缺不缺電是政府的事情，產業更重視「儲電」，當中包括三個部分，節電、減排，以及透過電網普及達到電力平衡。

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李詩欽強調，電力議題需要大家集思廣益，企業一定會配合政府，但希望能在現有的資源下做到平均分配和妥善利用，電電公會近期也會針對電力、碳費等議題特別跟經濟部多多溝通。

電電公會下午今天也針對九崴電力進入樹谷工業區蓋電廠遇阻一事，發出新聞稿，表態全力支持電廠建置，以補強國家電網韌性，各縣市應有更穩定的自主電力，不可能永遠靠外縣市支援供應，且長途運輸電力線損嚴重，浪費電力也不環保。

電電公會引用台電 2023 年年報統計，台南市的電力自給率僅 20.2%，落居六都中倒數第二名，僅優於台北市；就算台南市納入森霸二期的發電量，預估電力自給率也僅約 38%。