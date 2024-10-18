鴻海擬發7億美元ECB 轉換價格新台幣300元

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鴻海此次海外可轉債每張面額 20 萬美元，或如超過 20 萬美元，為 10 萬美元的整數倍數，發行價格依面額 100% 發行，預定 10 月 24 日發行，發行期 5 年，到期日為 2029 年 10 月 24 日。

鴻海表示，海外可轉債轉換普通股時，以固定匯率 1 美元兌換新台幣 32.186 元作為分子，再以請求轉換時之轉換價格為分母，計算出可轉換之普通股股數。如不足一股時，其餘數將以現金支付，計算至新台幣元為止，以下四捨五入。