鉅亨速報 - Factset 最新調查：杭庭頓(HBAN-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為16.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.16元上修至1.18元，其中最高估值1.27元，最低估值1.15元，預估目標價為16.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.27(1.27)
|1.43
|1.65
|最低值
|1.15(1.14)
|1.25
|1.39
|平均值
|1.18(1.17)
|1.35
|1.52
|中位數
|1.18(1.16)
|1.36
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|73.84億
|78.88億
|84.56億
|最低值
|72.69億
|75.74億
|62.67億
|平均值
|73.12億
|77.41億
|80.88億
|中位數
|73.03億
|77.30億
|82.33億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.27
|0.69
|0.90
|1.45
|1.24
|營業收入
|55.82億
|49.67億
|59.38億
|78.79億
|107.75億
詳細資訊請看美股內頁：
杭庭頓(HBAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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