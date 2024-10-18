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鉅亨速報 - Factset 最新調查：杭庭頓(HBAN-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為16.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 10:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.16元上修至1.18元，其中最高估值1.27元，最低估值1.15元，預估目標價為16.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.27(1.27)1.431.65
最低值1.15(1.14)1.251.39
平均值1.18(1.17)1.351.52
中位數1.18(1.16)1.361.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值73.84億78.88億84.56億
最低值72.69億75.74億62.67億
平均值73.12億77.41億80.88億
中位數73.03億77.30億82.33億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.270.690.901.451.24
營業收入55.82億49.67億59.38億78.79億107.75億

詳細資訊請看美股內頁：
杭庭頓(HBAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHBAN

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