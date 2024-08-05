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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：杭庭頓HBAN-US的目標價調升至17元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:18


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)提出目標價估值：中位數由16.5元上修至17元，調升幅度3.03%。其中最高估值18.5元，最低估值13.5元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予杭庭頓評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀1位。

杭庭頓今(5日)收盤價為13.75元。近5日股價下跌3.03%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HBAN市場預估目標價

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