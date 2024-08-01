鉅亨速報 - Factset 最新調查：杭庭頓HBAN-US的目標價調升至16.5元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對杭庭頓(HBAN-US)提出目標價估值：中位數由16元上修至16.5元，調升幅度3.13%。其中最高估值18.5元，最低估值13.5元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予杭庭頓評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀1位。
杭庭頓今(1日)收盤價為14.95元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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