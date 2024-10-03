颱風假南北商場營業時間大不同 新光三越周慶如期開跑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-03 10:24

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山陀兒颱風來襲造成全台續放颱風假，不過，南北百貨商場營業時間大不同，今 (3) 日北部包括台北 101、新光三越、遠東 SOGO、微風和環球購物中心等大型商場均正常營業，新光三越嘉義以北的店點首波周年慶也如期開跑；而位於高雄的百貨商場今日多暫停營業。

台北 101 表示，購物中心和大樓餐廳、觀景台上午 11 點開始正常營運，部分品牌可能會自主決定暫停營業，詳情請洽詢各品牌；而營業狀況如有任何變更，將另行於官網和社群媒體公告。

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新光三越說明，受颱風影響，台南以南 4 店點包括台南中山店、台南新天地、高雄左營店和高雄三多店，以及 SKM Park Outlets 高雄草衙，今日均暫停營業一天，其餘全台各分店正常營業。

而新光三越周年慶首波活動 (台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店）今日也如期開跑；至於台南中山店、高雄三多店周慶活動將延後一日，於明日開始。

環球購物中心說明，北部六店包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園 A8、林口 A9、桃園 A19 今日正常營業，而南部兩店營業時間也不同，新左營車站暫停營業，屏東市延至中午 12 點營業。

京站時尚廣場 (含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店) 說明，未受颱風影響，正常營業，將視風雨大小進行滾動式調整。