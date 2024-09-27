彰銀北中南6場捐血行動傳愛 董事長胡光華率先挽袖加入 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-27 09:51

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彰銀董事長胡光華表示，捐血是利人利己最好的公益活動，他強調「捐血一袋，救人一命」不僅是口號，更可化為實際行動力，除了能救助他人外，也可以促進體內紅血球的新陳代謝，降低心臟病的風險，有益身體健康，定期適度的捐血，對於身體代謝循環有極大的幫助。同時勉勵同仁在努力打拼業績的同時，也不要忘記照顧自己的健康，才是企業永續發展的磐石。

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彰銀本次捐血活動，共計於北、中、南辦理 6 場，首場由臺北大樓展開序幕，陸續將分別於中崙分行、台中分行、彰化分行、南台南分行及鹽埕分行接力舉辦。

值得一提的是，在董事長胡光華號召下，彰銀同仁紛紛捲起袖子捐血，蒞行的客戶也熱情參與。為感謝捐血者的熱情善舉，彰銀準備豐富的禮品，捐血 250cc 贈送 300 元、500cc 贈送 600 元等值禮券及禮品一份。

此外，彰銀為讓同仁更瞭解血液對於人體的重要性及捐血對健康的益處，特別邀請醫師辦理健康講座，並錄製成影片供更多同仁參與，同時希望通過這次捐血活動，帶動員工參與公益，進而影響客戶和社區民眾，擴大捐血活動的影響力。更期盼透過拋磚引玉，帶動社會關懷，讓更多人加入捐血的行列，幫助更多需要的人，共同為社會傳遞溫暖與希望。