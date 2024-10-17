史上最狂刮刮樂！1張15次中獎機會 「10來添金」中獎率41%頭獎500萬

「10 來添金」每張售價 500 元，票面及玩法設計以具有平衡、完美、圓滿象徵的數字「10」為主體，刮出任一個「10」的數字或符號、2 個數字相加為「10」、刮出 3 個「10」的數字或符號，即得對應獎金，增添刮獎樂趣與刺激感，高達 15 次中獎機會，頭獎 500 萬元共有 3 個，總中獎率 41%，總獎金逾 10.1 億元。