史上最狂刮刮樂！1張15次中獎機會 「10來添金」中獎率41%頭獎500萬
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-17 19:33
台彩即日推出「10 來添金」及「哈樂贏」2 款刮刮樂新品，要讓民眾歡樂刮獎喜添金。「10 來添金」每張售價 500 元，頭獎 500 萬元共有 3 個；「哈樂贏」售價 200 元，頭獎 200 萬元共有 5 個。2 款新品總獎項超過 324 萬個，總獎金逾 17.7 億元。
「10 來添金」每張售價 500 元，票面及玩法設計以具有平衡、完美、圓滿象徵的數字「10」為主體，刮出任一個「10」的數字或符號、2 個數字相加為「10」、刮出 3 個「10」的數字或符號，即得對應獎金，增添刮獎樂趣與刺激感，高達 15 次中獎機會，頭獎 500 萬元共有 3 個，總中獎率 41%，總獎金逾 10.1 億元。
「哈樂贏」每張售價 200 元，萬聖節「Halloween」諧音梗、任一局中刮出 2 個相同金額就得該獎金，1,000 元（含）以上的獎項超過 23 萬個，頭獎 200 萬元共有 5 個，總中獎率 33%。
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