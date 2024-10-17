〈台積電法說〉維持高毛利率為生存之道 坦言一輩子也無法企及大客戶

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-17 17:31

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，本季毛利率估達 57-59%，遠超市場預期，外資指出該毛利率水準是否已超越客戶，董事長魏哲家回應，公司毛利率仍低於客戶，尤其看全球最大的 AI 晶片供應商，台積電永遠無法達到該水準，強調晶圓代工是資本密集型企業，需要非常高的毛利率才能生存並持續健康成長。

魏哲家強調，台積電不會以議價能力的字眼來形容公司訂價策略，因為台積電視客戶與供應商為夥伴，往往都是透過三方合作迎接下世代技術帶來的挑戰與商機，目的是為了讓客戶在市場上成功，也是公司正在實踐的願景，目前向客戶闡述台積電價值的進展也相當良好。

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針對台積電毛利率優於客戶，魏哲家說，這不是真的，因為如果看全球最大的 AI 供應商之一，他們的毛利率是台積電永遠無法達到的，但公司很高興看到客戶取得成功，認為雙方從事的是不同類型的業務，台積電屬於資本密集型企業，需要非常高的毛利率才能生存並持續健康的成長，這也是公司的定價策略之一。

展望明年毛利率，黃仁昭分析，以正面因素來看，隨著 3 奈米持續量產，稀釋毛利率的影響會逐步淡化，同時向客戶提供價值的效益也會逐步顯現，負面因素則包括海外晶圓廠每年皆會稀釋 2 至 3 個百分點，也會將部份 5 奈米產能轉至 3 奈米，還有 2 奈米量產前的成本，以及台灣電費調漲，因此 2025 年毛利率會受到以上影響。