元太結盟雲創通訊、三商家購 美廉社門市全面導入ESL

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-17 21:37

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電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (17) 日宣布與雲創通訊、三商家購 (2945-TW) 策略合作，三商家購旗下美廉社的全台逾 800 家門市，將全面導入元太電子貨架標籤(ESL)，打造智慧新零售計畫及零售永續生態鏈。

三商家購總經理邱光隆表示，美廉社第二季在示範門市導入測試效能，第四季已啟動導入全台門市計畫，預計明年中全台門市將全數安裝完畢，未來也不排除導入更大尺寸的電子紙廣告看板，甚至應用於物流中心等。

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雲創總經理魏駿愷表示，透過雲創自有的 Sub-1GHz 通訊技術，結合元太電子紙，打造出高效穩定的電子紙標籤解決方案 ELSA，具備超長傳輸距離的特性，能夠確保數據傳輸的穩定性與精準度，符合零售多型態門市的需求，並大幅降低單店的建置成本與複雜度。

元太表示，在過去 7 年間，公司在全球已安裝至少 10 億片電子紙貨架標籤，電子紙除了廣泛應用於貨架標籤，在電子紙全面彩色化的時代，也提供更多的廣告解決方案，例如導入電子紙廣告看板，取代紙質海報或 LCD 螢幕，用於 POP 展示，取代訊息看板或海報，助力零售門市邁向全店低碳無紙化。