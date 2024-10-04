買刮刮樂抽比薩！「必勝派對」中獎率34% 頭獎2百萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-04 19:21

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台灣彩券公司推出首款結合必勝客比薩的新款刮刮樂「必勝派對」，每張售價 200 元，頭獎 200 萬元，2 獎獎品為「5 萬元＋12 個必勝客大比薩」，114 年 8 月 31 日前憑任一張「必勝派對」刮刮樂至全國必勝客享外帶 2 個 9 吋比薩 269 元優惠。另推出萬聖節主題「萬勝大吉」售價 100 元，頭獎 50 萬元；2 款新品總獎項超過 359 萬個，總獎金逾 10.3 億元。

台彩於 10/2 推出首款結合國內知名連鎖品牌必勝客比薩為獎項的刮刮樂「必勝派對」，凡刮中「比薩符號」除可領取 5 萬元，還可再兌領 12 張必勝客 13 吋大比薩兌換卡；114 年 8 月 31 日憑「必勝派對」至全國必勝客實體通路，即可以金喜價 269 元外帶 2 個 9 吋鬆厚小比薩，等於每張「必勝派對」都是必勝客的優惠券。

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「必勝派對」每張售價 200 元，頭獎 200 萬元共有 5 個，「5 萬元＋12 個必勝客大比薩」獎項多達 100 個，總中獎率 34%。