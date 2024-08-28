台彩中秋加碼達5.3億！大樂透加開100組百萬 賓果獎金提高到7倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-28 10:35

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台灣彩券公司宣布中秋將「加碼」5 款遊戲，總獎金達 5.3 億元。其中，最受歡迎的「大樂透」自 9 月 3 日起加開「100 組 100 萬元」；「BINGO BINGO 賓果賓果」 9 月 6 日至 9 月 21 日獎金加碼共 16 天，其中「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數由 6 倍拉高到 7 倍。

台彩表示，「大樂透」是加開 100 組 6 個促銷獎號（01~49 號，每組開出 6 個號碼），每組獎金 100 萬元，總加碼金額 1 億元，若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金 100 萬元，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則 100 萬元獎金依中獎注數均分。如 100 組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到 100 組 100 萬元獎金全部送出、或是到 10 月 18 日為止。

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每 5 分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」自 9 月 6 日起獎金加碼

16 天，其中「基本玩法」1~6 星 9 個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」

玩法獎金倍數也由 6 倍提升至 7 倍。

今年改版推出全新玩法的「3 星彩」及「4 星彩」，週一至週六天天都有開獎，1 注 25 元好入手的價格及跟統一發票一樣簡單的對獎方式，在今年端午首次推出壹獎獎金翻倍的加碼好康後吸引不少關注，為回饋民眾的支持，中秋再度推出加碼好康，自 9 月 23 日至 10 月 12 日「3 星彩」壹獎獎金從 5 千元提高至 1 萬元；「4 星彩」壹獎獎金從 5 萬元提高至 10 萬元。