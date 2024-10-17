三商壽前三季賺26.9億元 台灣50反1全數出清

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-17 20:06

‌



三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (17) 日公布自結，今年前三季稅後純益為 26.9 億元，雖受到外匯避險成本居高不下且第三季市場波動劇烈的影響，但較去年同期已轉虧為盈，增加 47.5 億元，每股純益 (EPS)0.52 元。三商壽表示，今年以來營運穩定成長，在權益投資方面，台灣 50 反 1 ETF 已全數出清，前三季權益類已實現獲利較去年同期增加 36.3 億元。

三商壽同步公告，董事會已通過將再發行次順位債 50 億元，為今年第三波的發債計畫，總規模達 200 億元。

‌



截至今年第三季底，三商壽淨值為 440 億元，較去年底增加 40.6 億元；淨值比為 3.15%，較去年底增加 0.18%，目前總資產 1.6 兆元，較去年底成長 5.4%。

伴隨美國聯準會降息政策對債券市場帶來有利影響，三商壽前三季彈性配置債券型 ETF 部位，使得經常性收益穩定成長且較去年同期增加 11.9 億元。在不動產投資方面，由於原自用環球世貿大樓轉列為投資用不動產，在陸續完成出租作業後，可帶來長期且穩定之租金收入。近期國際外匯市場的波動性增加，三商壽以靈活調整匯兌避險策略，有效降低匯率波動對投資組合的影響。

展望未來，三商壽強調，在保持足夠流動性的前提下，隨著美國聯準會啟動降息政策，公司將持續拓展國內外穩健型金融商品布局，並致力提升資產配置的靈活性及收益穩定性，並推廣投資型、保障型商品及分期繳投資型商品。

根據統計，今年前三季投資型商品新契約保費收入 (FYP) 占比達 86%；長年期健康險業績表現亮眼，前三季 FYP 較去年同期成長 39%；投資型商品中 CSM 較高的分期繳投資型商品，前三季 FYP 較去年同期成長 26%，顯示公司為接軌 IFRS 17 的商品轉型策略已做好準備，並獲得良好成效。