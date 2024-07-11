三商壽上半年賺63億元 淨值比升至3.34% RBC超過150%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-11 18:31

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (11) 日公布今年上半年財報自結數，累計稅後純益達 63.2 億元，不但較去年同期增加 109.6 億元，且連續 2 季獲利皆在 30 億元以上，每股純益達到 1.24 元，淨值比穩定提升至 3.34%。

三商美邦指出，受惠於國內外股市上揚，以及台幣兌美元貶值的正面影響，上半年淨值為 464.7 億元，較去年底增加 65.3 億元，自結 RBC 與去年底相比，亦回升至 150% 以上，總資產達 1.59 兆元，較去年底成長 4.4%。

三商美邦表示，上半年國內外債券殖利率較去年底上升，經常性收益呈現穩定成長，除在國內外股市上揚及台幣貶值的正面影響下，債券型 ETF 彈性配置亦為獲利做出貢獻，經常性收益較去年同期增加 10.4 億元，權益類已實現獲利較去年同期增加 52.9 億元，為上半年稅後純益繳出亮麗成績。

展望下半年，預期美國聯準會在年末開始啟動降息，短期間外匯避險成本仍高，公司將持續以積極管理平衡布局為原則。在保持足夠流動性的情況下，將資金積極投入長期獲利成長股票，並持續布局海內外債券相關商品。同時，公司將彈性調整匯兌避險策略，以降低避險成本，減少匯率波動之影響。

三商美邦表示，為接軌 IFRS 17，持續推廣投資型及保障型商品，上半年投資型商品新契約保費收入占率達 84%，為該公司業績提供穩定成長動能；另長年期健康險業績表現亮眼，上半年新契約保費收入較去年同期成長 26%，顯示該公司為接軌 IFRS 17 並推廣銷售具高 CSM 之保障型商品策略已獲得良好成效。

三商美邦強調，將持續推廣分期繳商品銷售，上半年初年度等價保費占初年度保費比率 (FYPE) 為 27.2%，較去年同期增加 7%，轉型分期繳商品已有初步成績。