〈光鋐法說〉營運新動能聚焦車用與感測市場 與群創合作提升背光模組效能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-17 18:05

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LED 磊晶廠光鋐 (4956-TW) 今 (17) 日舉行法人說明會，光鋐董事長許明森及財務經理鄧美珍共同說明營運現況及未來展望，許明森表示，光鋐將聚焦車用及感測兩大市場，也與群創 (3481-TW) 合作提升背光模組效能，可望成為公司新動能。

鄧美珍指出，光鋐今年前三季營收較去年同期增加 11%，在產品應用方面，感測和車用產品的營收比重相較去年同期有所提升；第二季稅後淨利轉為正值，每股盈餘為 0.02 元，相較去年同期虧損 0.23 元有顯著改善。

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布局策略方面，許明森表示，將主要聚焦於車用和感測兩大市場，在車用市場方面，光鋐主要提供車內外的紅黃光 LED，包括尾燈、第三煞車燈和指示燈等，隨著車內照明應用日益多元，如氛圍燈、閱讀燈等，單車 LED 使用量可能從原本的 2-3 顆增加到 20-30 顆，為公司帶來更多商機。

許明森補充，光鋐在背光模組市場也有所布局。雖然目前營收佔比不高，約 10% 左右，但光鋐正積極與榮創光電和群創合作開發特殊光源，投入大量研發資源，致力於提升面板和顯示螢幕的色彩表現和節能效果，有望帶來新動能。

感測市場方面，許明森說明，光鋐正積極開發長波長 LED 技術，可應用於傳統的監控和夜間補光，還可延伸至人體監測等新興領域，如心跳檢測等便攜式健康監測設備，應用前景廣闊。