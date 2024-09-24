金管會點頭！三商壽危機暫解 今年底RBC力拚200%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 21:32

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三商美邦人壽 (2867-TW) 因資本適足率及淨值比率皆未達保險法規定的標準，今年 7 月遭金管會開罰，對此，保險局官員今 (24) 日表示，經審視，認為三商壽新提的改善計畫與相關時程可行，主要籌資管道仍為現金增資及發行次順位公司債，三商壽只要照計畫執行，年底前 RBC 應可回到 200%。

保險局副局長蔡火炎表示，依據三商壽規劃，年底資金就會到位，新方案中也有持續尋求策略投資人，希望今年底前可以找到，但這部分不確定性高，如果無法達成，就必須在今年啟動備援計畫，即為更大金額的發債。

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三商壽今年 6 月底資本適足率 (RBC) 僅 150.99%，為強化資本，三商壽 19 日董事會通過公開募集發行 10 年期次債額度新台幣 100 億元及辦理普通股現金增資發行 3 億股，其中，現增預計在今年底完成，發債 100 億元預計 1 年內完成。

蔡火炎表示，接下來的計畫均和發債有關，三商壽將陸續召開董事會通過並公告，主管機關不便透露詳細內容。