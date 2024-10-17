宏碁多款PC產品榮獲2024日本設計大賞 彰顯創新實力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-17 18:10

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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (17) 日宣布，旗下多款個人電腦與電競筆電榮獲 2024 年日本 Good Design 設計獎，再次展現其在產品設計與創新方面的實力，獲獎產品涵蓋了 Swift 系列、Aspire 系列以及 Predator 電競筆電。

宏碁獲獎的產品包括搭載 Intel 最新處理器的 Swift 14 AI 筆記型電腦、環保導向的 Aspire Vero 16 筆電、Swift Go 14 和 16 吋筆電、Aspire C AIO 桌上型電腦系列，以及高性能的 Predator Helios 18 電競筆電，不只在外觀設計上獲得認可，其功能性和創新性也受到評審青睞。

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Swift 14 AI 筆記型電腦支援最新的 Intel Core Ultra 處理器，提供 Copilot+ PC 體驗，突顯宏碁在 AI 領域的布局。而 Aspire Vero 16 筆電則體現了宏碁對環保的承諾，同時兼顧性能需求，反映出科技與永續發展的結合。

在電競市場，Predator Helios 18 筆電憑藉其創新的 MagKey 3.0 可換式鍵帽設計和 PredatorSense 5.0 應用程式，為玩家提供個性化和高性能的遊戲體驗，進一步鞏固宏碁在電競市場的地位。