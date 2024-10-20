這次又錯過台積電？法人：定期定額買科技型基金 3年投報20.28%也很甜

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-20 09:25

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10/17 台積電法說會帶動週五台股大盤大漲 433.43 點重新站回 23000 點，台積電登上 1100 元新高，也讓來不及上車的投資人望「積」興歎，覺得很難抓住科技股的投資良機，富蘭克林投顧建議，若要參與 AI 科技股的發展行情，可藉由「定期定額」與「長期投資」來抓住這一波。據統計任意期間定期定額投資那指 3 年，平均漲幅達 20.28%，上漲機率 8 成，若以美股穩定月收益平衡型基金為核心，並搭配定期定額的科技基金，攻守兼備。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，許多投資人尚未完全理解即將到來的 AI 模型改進，也沒有預見到一旦這些改進被採用，將會如何在未來幾年實現創新與成長，並提高全球經濟效率。我們非常注重抓住所有類型企業的 AI 機會，Nvidia 是「AI 建置 (Build)」階段受益者，而許多軟體公司可能是 AI 趨勢的潛在受益者，另從消費者角度看，蘋果、Alphabet、微軟都已展示 AI 與終端設備和網路服務整合時的效益，除了支持大型平台業者成長外，還將支持各種半導體、軟硬體公司成長。

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Nvidia 執行長黃仁勳日前曾開金口稱 Blackwell 晶片需求很「瘋狂」，摩根士丹利也在最新報告指出，未來 12 個月 Blackwell 晶片已經售罄，需求與前代 Hopper 晶片一樣暢旺。隨 AI 應用愈來愈廣，AI 市場前景依然亮眼，根據 Statista Market Insights 的預估 (2024.3)，包含電腦視覺、機器學習、自然語言處理、AI 機器人、自主與感測器等的整體 AI 市場規模將從 2024 年的 1840 億美元成長至 2030 年的 8268 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 28.46%。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦於十項「數位轉型」主題，包含 AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和 5G、網路安全、未來工作，尤其看好 AI 主題，持股包含 Nvidia、微軟、蘋果、台積電 ADR 等 AI 領域要角，此外，還可能參與未上市公司投資，在這些公司尚未公開發行之前便參與布局，並有望在日後公開發行後參與上市後蜜月行情，太空公司 SpaceX 便是其中一支未上市公司持股。