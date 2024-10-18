連四日走跌！市場等待財政刺激具體規模公布 專家：陸股反彈將進入第二階段

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-18 09:46

‌



市場持續等待中國擴大財政刺激政策細節公布之際，中國股市今 (18) 日開盤朝連四日收黑頹勢邁進，滬深 300 指數昨日已陷入修正，但專家最新指出，中國股市反彈將進入第二階段，特點是漲速放緩，波動性加大，投資人將重新聚焦企業獲利和估值。

《巴隆周刊》報導，中國從 9 月底開始推出一系列刺激措施，後續發佈的每份公告和召開的每一場記者會受到密切關注，重估中國資產的投資人掀起「買入一切跟中國有關事物」的熱潮，但這種不加區分的買入往往無法持續下去，中國股票 ETF 在大漲後回落。

‌



根據 FactSet 數據，截至周三 (16 日)，KraneShares CSI China Internet(KWEB-US) 本月迄今下跌近 5%，景順 China Technology(CQQQ-US) 下跌近 4%，iShares MSCI China(MCHI-US) 跌超 2%。

凱投宏觀分析師表示，上周六 (12 日) 財政部會議提出的增加政府債務和支持房市計畫同樣重要，但未提到「大規模補貼消費者」的舉措。一些經濟學家認為，建立安全網，或直接向消費者發放補貼，是鼓勵中國家庭將資金從儲蓄中釋放出來的一種方式。

不過，凱投宏觀分析師認為，由於缺乏對明年預算赤字規模的前瞻性指引，仍難以判斷財政刺激措施的規模和持續時間。

TS Lombard 則預估，在接下來的幾個月，中國將透過地方政府債務重組、銀行資本重組和重振消費的措施，推出 3 兆人民幣 (約 13.7 兆台幣) 的刺激計畫。

定於本月底召開的中國全國人大會議則是市場下個關注焦點，任何預算計畫都須經過全國人大常委會審批，投資人可能會從此次會議中得知刺激計畫規模。

但由於美國總統大選將在下月登場，一些分析人士認為中國全國人大會議恐推遲至 11 月，根據美國大選結果來進行「再校準」。

IG Group 市場策略師 Yeap Jun Rong 認為，下一任美國總統將決定中美貿易關係，此外，中國上月宣佈的政策成效如何需要一段時間才會反映在經濟數據上。

瑞士寶盛中國策略師 Richard Tang 近日指出，中國股市反彈將進入第二階段，投資人將藉由賣出基本面較弱股票、增持優質股票來鞏固他們對中國的部位。